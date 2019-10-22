Son Dakika Haberleri: AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, Rusça Olimpiyatlarında ödül alan öğrencileri kabul etti
Son Dakika Güncel AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, Rusça Olimpiyatlarında ödül alan öğrencileri kabul etti

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, Rusça Olimpiyatlarında ödül alan öğrencileri kabul etti

2 saat önce

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Marmaris'te gerçekleştirilen 5. Rusça Olimpiyatları'nda ödül alan Fen-Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı öğrencilerini kabul etti.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, Rusça Olimpiyatlarında ödül alan öğrencileri kabul etti, System.String[]

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Marmaris'te gerçekleştirilen 5. Rusça Olimpiyatları'nda ödül alan Fen- Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı öğrencilerini kabul etti.


Marmaris'te geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 5. Rusça Olimpiyatları, Rusya Federasyonu öncülüğü ile Rus Dünyası Fonu, Rusya Federasyonu Büyükelçiliği, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Federal Ajansı 'Rossotrudnicestvo', RANEPA Üniversitesi, Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi, 'RUDN' Moskova Devlet Üniversitesi, Slav Dilleri Eğitmenleri ve Tercümanlar Derneği, Rus Kültür ve Enformasyon Merkezi, Türkiye'deki Rus Kültür Dernekleri, Marmaris Belediyesi ile Rus Dili ve Edebiyatı bulunan tüm üniversitelerin katılımıyla gerçekleştirildi.


Türkiye'nin çeşitli illerinden 100 finalistin katıldığı olimpiyatlarda A2 düzeyinde Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi adına yarışan Fen - Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri Ceren Dağtekin Türkiye genelinde 1'inci, Elif Özdemir 2'nci, Süleyman Irmakkesen ise A1 düzeyinde 2'nci olarak üniversitemizi en iyi şekilde temsil etti.


Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıdvan Durak ile Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyeleri ve başarılı öğrencileri makamında ağırlayan Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, öğrencileri elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik etti, eğitim öğretim hayatları boyunca başarı dileklerini iletti. - AĞRI

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:59 Kaynak: İHA
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