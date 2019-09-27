Son Dakika Haberleri: AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret etti
Son Dakika Güncel Haber

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret etti

1 saat önce

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret etti.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret etti, System.String[]

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ile birlikte Sağlık Bakanı Koca'yı ziyaret eden Prof. Dr. Karabulut, 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde ikinci dönem öğrencilerini alan Tıp Fakültesi ile ilgili görüş alışverişinde bulunulduğunu belirtti.

Prof. Dr. Karabulut, Üniversite ile Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık tesisleri arasında lisans ve uzmanlık eğitimi veren kurumların eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti sunumu için insan gücü, mali kaynak, fiziki donanım, bina, tıbbi cihaz ve diğer kaynakların karşılıklı birlikte kullanımına imkan sağlayan Birlikte Kullanım ve İşbirliği Yönetmeliği kapsamında Ağrı Devlet Hastanesinin ortak kullanımı üzerine bilgi alışverişinde bulunulduğunu söyledi.

fahrettin koca, Milletvekili, AK Parti, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 08:50 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili vekilin evinde intihar eden Nadira'nın ağabeyi: Olaydan beş dakika önce Şirin Ünal beni aradı
Davutoğlu'nun masasındaki son seçim anketi şaşırttı: Babacan ve Davutoğlu'nun toplam oy potansiyeli yüzde 20 TSK, Kıran-4 operasyonunu başlattı Fatih Altaylı, GSM şirketlerini yerin dibine soktu: Rezil oldunuz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.9.2019 09:58:52. #1.14#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]