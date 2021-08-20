AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut'tan YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar'a hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

YÖK'te gerçekleşen ziyarette AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut'u, yeni görevinden dolayı YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar'ı tebrik etti.

İkinci Kruse krizi! Tek bir maça bile çıkmayan Steven Caulker, ayrılmak için tüm alacaklarını istedi