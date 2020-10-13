AİÇÜ Rektörü, Taşdemir'i ziyaret etti ve sözleşme imzaladı - Son Dakika

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) arasında yapı malzemesi laboratuvarının akredite edilmesine yönelik projenin sözleşmesi imzalandı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Abdulhalik Karabulut, SERKA'ya Genel Sekreter olarak atanan Dr. İbrahim Taşdemir'i ziyaret etti. Taşdemir'e görevinde başarılar dileyen Rektör Karabulut, teknik destek almaya hak kazanan projenin sözleşmesini de imzaladı. Üniversitenin yapı malzemesi laboratuvarının akredite edilmesi projesi, Serhat Kalkınma Ajansı'nın açtığı teknik destek programı kapsamında teknik destek almaya hak kazanmıştı. Rektör Karabulut ile Genel Sekreter Taşdemir, projenin hayata geçirilmesi için sözleşme imzaladı. Eğitim ve danışmanlık hizmetinin verileceği projenin amacı, Ağrı ilinde kamu kurumlarında ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi bünyesinde çalışan ve katılım sağlamak isteyen tüm mimar, mühendis ve teknikerlere üniversitesinin Yapı Malzemesi Laboratuvarındaki alet ve ekipmanların Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine göre nasıl kullanılacağı hakkında 10 günlük eğitim vermek. Bu eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlandıktan sonra Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yapı Malzemesi Laboratuvarının akredite edilmesi planlanıyor.

Sözleşmelerin imzalanmasından sonra Rektör Karabulut, Taşdemir'e Nuh'un Gemisi ve üniversitenin yayın setini hediye ederken, Taşdemir de Karabulut'a doktora tezi olan "Kalkınma Planlaması ve Coğrafi Bilgi Sistemleri" kitabını hediye etti. - AĞRI