AİÇÜ Sağlık Yüksekokulu öğrencileri için 'Beyaz Önlük Giyme' töreni düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel AİÇÜ Sağlık Yüksekokulu öğrencileri için 'Beyaz Önlük Giyme' töreni düzenlendi - Son Dakika

AİÇÜ Sağlık Yüksekokulu öğrencileri için 'Beyaz Önlük Giyme' töreni düzenlendi

6 saat önce

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü 1. sınıf öğrencileri, düzenlenen törenle beyaz önlüklerini giydi.

AİÇÜ Sağlık Yüksekokulu öğrencileri için 'Beyaz Önlük Giyme' töreni düzenlendi, System.String[]

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü 1. sınıf öğrencileri, düzenlenen törenle beyaz önlüklerini giydi.


Nezehat Çeçen Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Beyaz Önlük Giyme törenine, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı. Programda konuşan Sağlık Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Veysal Çomaklı, öğrencilerin duruluğun saflığın ve temizliğin simgesi olan beyaz önlüklerini giyerek mesleğe ilk adımı attıklarını söyledi.


Doç. Dr. Çomaklı, "Eğitim-öğretim hayatınız boyunca bu saflığı, sadakati ve dürüstlüğü kaybetmeyiniz. Kendinizi iyi yetiştirin, okuma alışkanlığı kazanın. İlerde elde edeceğiniz başarıların temelini bugünden atmanız lazım. Ülkemizin ve bizlerin geleceği sizlere emanet" dedi.


Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencilerinin, hastane ve özel kliniklerde çalışan meslektaşları ile yaptıkları röportaj videolarının gösterimi ile devam eden program, AİÇÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin sunduğu müzik dinletisi ve öğrencilerin mesleklerindeki ilk adımın simgesi olan beyaz önlükleri giymeleri ile sona erdi. - AĞRI

Çomaklı, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:05 Kaynak: İHA
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