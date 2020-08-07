AİÇÜ Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulunda mock-up simülasyon sınıfı açıldı - Son Dakika

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulunda, öğrencilerin kabin hizmetlerini uygulamalı bir şekilde öğrenmesi için 54 koltuk kapasiteli mock-up simülasyon sınıfı açıldı.

Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut yaptığı yazılı açıklamada, Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulunun açıldığı günden itibaren yüzde 100 dolulukla eğitim öğretime devam ettiğini belirtti.

Rektör Karabulut, simülasyon sınıfında uçuş emniyeti, normal ve acil durum emniyet kuralları ile ilgili senaryoların, ikram ve sunum teknikleri ile müşteri ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik eğitimlerin uygulamalı olarak gerçekleştirileceğini kaydetti.