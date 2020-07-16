AİÇÜ 'Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020'ye Katılacak - Son Dakika

AİÇÜ 'Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020'ye Katılacak

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT, üniversitenin Türk üniversitelerinin yurt dışında tanıtımı için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından dijital ortamda düzenlenecek 'Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı'na katılacağını belirtti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) Pandemisi nedeniyle yüz yüze gerçekleştirilemeyen etkinlikler dijital platformlarda devam ediyor. Bu kapsamda bilimsel ve akademik etkinliklerin yanı sıra tanıtım faaliyetlerine de aynı hızla devam eden AİÇÜ, YÖK bünyesinde 20-22 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek küresel ölçekli tanıtım fuarı "Study in Turkey'de uluslararası öğrencilerle bir araya gelecek.

Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı
"Kasık masajı yapılır" ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT, yurt içi ve yurt dışı tanıtım faaliyetlerinde bulunarak Ağrı'yı en iyi şekilde temsil eden, uluslararasılaşma politikası ve değer üreten dünya üniversitelerinden biri olmak misyonu ile hareket eden Üniversitenin, sanal fuar kapsamında sahip olunan akademik ve fiziki imkânlar, bilimsel, sportif, sosyal ve kültürel faaliyetler, ulusal ve uluslararası işbirlikler ve elde edilen başarılar, Erasmus Öğrenci Değişim Programı, Avrupa Dayanışma Programı (ESC), uzaktan eğitim ve öğrenme ile şehirde yaşam gibi merak edilen konuları uluslararası öğrenci adaylarıyla buluşturacağını belirtti.

Uluslararası öğrencilere yönelik bir selamlama konuşması da yapacağını kaydeden Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT, üç gün devam edecek fuarda açılacak sanal stantta, tanıtıcı ve bilgilendirici görsel materyaller ile videoların yer alacağını söyledi.

Koronavirüs, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 12:00 Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel AİÇÜ 'Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020'ye Katılacak - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

11:52 Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı 11:43 Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı 11:28 "Kasık masajı yapılır" ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı 11:26 21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor 11:18 Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası 10:49 Galatasaray ile takım kaptamı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor 10:48 Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet arasında Ayasofya için işbirliği protokolü imzalandı 10:36 Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan 7 kahramanımızın kimlikleri belli oldu 10:21 Süper Lig'in eski yıldızları Aboubakar, Pepe ve Telles, Porto'yla lig şampiyonluğu yaşadı 10:00 Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada 09:42 Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği 09:31 Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim 08:37 Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü 08:26 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur 07:18 Yaşlı kadınları kendine hedef seçen sapık, 4 gün süren titiz çalışma sonrası yakalandı
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
11:52
Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı
11:43
"Kasık masajı yapılır" ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı
11:28
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
11:26
Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası
11:18
Galatasaray ile takım kaptamı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor
10:49
Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet arasında Ayasofya için işbirliği protokolü imzalandı
10:48
Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan 7 kahramanımızın kimlikleri belli oldu
10:36
Süper Lig'in eski yıldızları Aboubakar, Pepe ve Telles, Porto'yla lig şampiyonluğu yaşadı
10:21
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
10:00
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 12:13:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AİÇÜ 'Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020'ye Katılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]