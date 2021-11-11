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AİÇÜ yaklaşık 2 bin fidan, geleceğe nefes dünyaya nefes olması için toprakla buluştu - Son Dakika

AİÇÜ yaklaşık 2 bin fidan, geleceğe nefes dünyaya nefes olması için toprakla buluştu

11.11.2021 15:01
AİÇÜ yaklaşık 2 bin fidan, geleceğe nefes dünyaya nefes olması için toprakla buluştu

Cumhurbaşkanı ERDOĞAN'ın 11 Kasım'ı Milli Ağaçlandırma Günü ilan etmesi sonrası başlayan ağaçlandırma seferberliği ile yurt genelinde milyonlarca fidan dikimi yapıldı.

"Geleceğe Nefes" sloganı ile "252 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında merkezi yerleşkede gerçekleştirilen fidan dikim törenine Ağrı Valisi Dr. Osman VAROL, Ağrı Belediye Başkan Vekili Mehmet ALPASLAN, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT, il protokolü, akademisyenler, idari personel ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Yapılan duanın ardından iki Mavi Ladin ağacını Ağrı Valisi Dr. Osman VAROL ile birlikte toprağa diken AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Prof. Dr. KARABULUT, yüzde 65'i yeşil alan olarak düzenlenen kampüste yaklaşık 130 bin ağacın yer aldığını, bugün dikimi yapılan Huş, Akça Ağaç, Kara Ağaç, Mavi Ladin ve Sarı Çamdan oluşan 2 bin ağaçla birlikte bu sayının 132 bine ulaştığını söyledi.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN'ın himayelerinde gerçekleştirilen bu büyük kampanya ile ülkemizin yeşil görünümünün daha da arttığını belirten Prof. Dr. KARABULUT, "Dikilen her bir fidanla bir nefesin canlandırıldığı bu büyük kampanyayla üniversite olarak 2 bin fidanı toprakla buluşturduk. Yeşil ve doğayla iç içe bir yapıda dizayn ettiğimiz kampüsümüzün ekolojik, ekonomik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip yeşil dokusunu koruyarak yaygınlaştırma çalışmalarımız bundan sonra da sürecektir.Hz. Peygamber'in (s.a.v.) de tavsiyeleri doğrultusunda yeşilin binbir tonuyla toprağa hayat, canlılara nefes olacak ağaçları dikmeye ve kampüsümüzü daha da yeşillendirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

AİÇÜ yaklaşık 2 bin fidan, geleceğe nefes dünyaya nefes olması için toprakla buluştu

Recep Tayyip Erdoğan, Münir Karaloğlu, Geleceğe Nefes, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel AİÇÜ yaklaşık 2 bin fidan, geleceğe nefes dünyaya nefes olması için toprakla buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: AİÇÜ yaklaşık 2 bin fidan, geleceğe nefes dünyaya nefes olması için toprakla buluştu - Son Dakika
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