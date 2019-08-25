Son Dakika Haberleri: AID'nin Suriye'deki sağlık çalışmaları
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AID'nin Suriye'deki sağlık çalışmaları

1 saat önce

Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) Genel Başkanı Mevlit Yurtseven, İdlib'te özellikle son günlerde hava saldırılarının arttığını belirterek, bölgede sağlık hizmetlerine ulaşımın imkansız hale geldiğini kaydetti.

AID'nin Suriye'deki sağlık çalışmaları, System.String[]

Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) Genel Başkanı Mevlit Yurtseven, İdlib'te özellikle son günlerde hava saldırılarının arttığını belirterek, bölgede sağlık hizmetlerine ulaşımın imkansız hale geldiğini kaydetti.

Dernek tarafından göç nedeniyle kurulan 3 mülteci kampındaki sağlık merkezlerinden 2'sinin kapatılmak zorunda kalındığını ifade eden Yurtseven, sağlık hizmetlerine tekrar ulaşılabilmesi için Türkiye'nin desteğini esirgememesi talebinde bulundu.

Yurtseven, şunları kaydetti:

"Her gün binin üzerinde bomba yağdırmaya başladılar. Saldırılar yüzünden sağlık sistemleri çökmüş durumda ve insanlar büyük bir yıkımla daha karşı karşıya. Savaşın en büyük mağdurları kadınlar ve çocuklar. Bu savaşı durdurmaya bizlerin gücü yetmiyor, ama yaralarını sarmak mümkün. Biz Uluslararası Doktorlar Derneği olarak hazırlıklarımızı yapıyoruz. Tüm halkımızı ve sivil toplum kuruluşlarını mazlum Suriye halkına yardım etmeye çağırıyoruz."

Suriye, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 11:44 Kaynak: AA
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