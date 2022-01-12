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Aidat borcunu ödemeyen 8 ülke BM'de oy kullanma hakkını kaybetti - Son Dakika

Aidat borcunu ödemeyen 8 ülke BM'de oy kullanma hakkını kaybetti

12.01.2022 22:57
Aidat borcunu ödemeyen 8 ülke BM'de oy kullanma hakkını kaybetti

İran, Sudan, Venezuela, Antigua ve Barbuda, Kongo, Gine, Papua Yeni Gine ve Vanuatu, Birleşmiş Milletler'e (BM) ödemek zorunda olduğu aidatı geciktirdiği için oy kullanma hakkını kaybetti.

İran, Sudan, Venezuela, Antigua ve Barbuda, Kongo, Gine, Papua Yeni Gine ve Vanuatu, Birleşmiş Milletler'e (BM) ödemek zorunda olduğu aidatı geciktirdiği için oy kullanma hakkını kaybetti.

BM Genel Kurulu Başkanı Abdulla Shahid'in Sözcüsü Paulina Kubiak yaptığı açıklamada, örgüte üye 11 ülkenin ödemelerini geciktirdiğini, 8 ülkenin oy kullanma hakkını kaybettiğini duyurdu. Bu kapsamda oy kullanma hakkını kaybeden ülkeler İran, Sudan, Venezuela, Antigua ve Barbuda, Kongo, Gine, Papua Yeni Gine ve Vanuatu olarak açıklandı. Birleşmiş Milletler Şartı'nın 19. maddesi uyarınca bir ülkenin örgüte olan aidat borcu son 2 yılda yaptığı ödemeden fazlaysa o ülke Genel Kurul'daki oy kullanma hakkını kaybediyor.

İran'ın oy kullanma hakkına yeniden sahip olabilmesi için 18.4 milyon dolar, Venezuela'nın ise 39.8 milyon dolar ödeme yapması gerekiyor.

(İHA)

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Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Venezuela, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Aidat borcunu ödemeyen 8 ülke BM'de oy kullanma hakkını kaybetti - Son Dakika
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