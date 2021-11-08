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"Aidat kiranın yüzde 15'ini geçmemeli" - Son Dakika

"Aidat kiranın yüzde 15'ini geçmemeli"

08.11.2021 13:18

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Bazı sitelerdeki aidatlar kira bedellerine yaklaşıyor.

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Bazı sitelerdeki aidatlar kira bedellerine yaklaşıyor. Taammümlere göre aidat bedeli kira tutarının yüzde 15'ini geçmemelidir" dedi.

Bazı sitelerdeki aidatların kira bedellerine yaklaştığını belirten uzmanlar, aidatların kiranın yüzde 15'ini geçmemesi gerektiğini söylüyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı "Apartman, site ve tesislerde aidatlar işletme projesi çerçevesinde arsa payı ve bağımsız bölüm sayısına göre belirlenmelidir. Bazı sitelerdeki yüksek aidatlar gerek kiracılar gerekse de malikler için büyük sıkıntılar oluşturuyor. Hatta henüz satılmayan daire veya işyerlerinin de maliyetleri oturanlara yansıtılabiliyor. Taammümlere göre aidat bedeli kira tutarının yüzde 15'ini geçmemeli" diye konuştu.

"YÖNETİM İŞİ PROFESYONELLİK GEREKTİRİYOR"

Son yıllarda özellikle toplu yapılarda yönetim faaliyetlerinin daha da profesyonel bir yapıya geçtiğini ifade eden Altın Emlak Eğitim Koordinatörü Ayhan Özbek ise, "Gayrimenkullerin bilgili, deneyimli, kanuni ve hukuki uygulamaları bilen kişiler tarafından yönetilmesine büyük ihtiyaç duyuluyor. Yöneticinin tüm kat maliklerine karşı komşuluk ilişkilerinin zedelemeden şeffaf, eşit ve tarafsızca bir yönetim sergilenmesi gerekiyor. Yöneticilerin binanın sigorta ettirilmesinden, bakım ve onarımına, asansörün güvenli bir şekilde işletilmesinden aidatların tahsiline, işletme projesi yapılmasından, alınan kararların yerine getirilmesine kadar tüm süreci ticari olarak kaygısız ama denk bütçe kaygılı bir yönetim modeli ile işletmeleri önemli" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı onaylı "Site ve Apartman Yöneticiliği Sertifika Programı" çerçevesinde bu mesleği yapanlara ve yapacak olanlara eğitimler verdiklerini dile getiren Özbek, "Toplamda 72 saatten oluşan eğitim programımız ile şimdiye kadar yüzlerce profesyonelin yetişmesine katkıda bulunduk. Bu alanda da profesyonellere duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artıyor. Yönetim faaliyetleri gönüllülük esasıyla değil profesyonel bakış açısı ile değerlendirilmeli. Nüfus artışı, kentsel dönüşüm ve toplu yaşama geçişle beraber yöneticilik artık profesyonel bir meslek" dedi.

-İHA-

Aidat kiranın yüzde 15'ini geçmemeli
Aidat kiranın yüzde 15'ini geçmemeli

Özbek, Altın, Emlak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Aidat kiranın yüzde 15'ini geçmemeli' - Son Dakika


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