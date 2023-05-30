Aidat tartışmasında apartman yöneticisini bıçakladı - Son Dakika
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Aidat tartışmasında apartman yöneticisini bıçakladı

30.05.2023 12:56

ANKARA'da Aykut K. (27), aidat nedeniyle daha önce tartıştığı apartman yöneticisi Mürsel U.'yu (79) cami avlusunda bıçaklayarak yaraladı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

ANKARA'da Aykut K. (27), aidat nedeniyle daha önce tartıştığı apartman yöneticisi Mürsel U.'yu (79) cami avlusunda bıçaklayarak yaraladı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, geçen cumartesi günü Etimesgut ilçesindeki caminin avlusunda meydana geldi. Aykut K., aidatı ödemediği için kendisine tepki gösteren apartman yöneticisi Mürsel U.'yu cami avlusunda görünce saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda Aykut K., Mürsel U.'yu darbedip bıçakladı. Yaralanan Mürsel U., çağrılan ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Mürsel U.'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayın ardından kaçan Aykut K., polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen Aykut K., adli kontrolle serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Aidat tartışmasında apartman yöneticisini bıçakladı - Son Dakika


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