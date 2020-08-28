Aidat yüzünden çıkan kavgayı polis havaya ateş açarak sonlandırdı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde aidat anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgayı polis, havaya ateş açarak sonlandırdı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde aidat anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgayı polis, havaya ateş açarak sonlandırdı. İddiaya göre, 13 Mart Mahallesi'nde bir apartmanda aidatı fazla bulan ev sahibi ile yönetici ve kapıcı tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşüp dışarıya taşması üzerine mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Haber verilmesinin ardından olay yerine gelen polis, havaya ateş açarak tarafları ayırdı. Kavga ve polisin havaya ateş açması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Artuklu, Mardin, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 16:01 - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Aidat yüzünden çıkan kavgayı polis havaya ateş açarak sonlandırdı - Son Dakika

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