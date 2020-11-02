Aidat zammı nedeniyle tartıştığı site yöneticisini ayaklarından vurdu - Son Dakika

Aidat zammı nedeniyle tartıştığı site yöneticisini ayaklarından vurdu

02.11.2020 13:15
Aidat zammı nedeniyle tartıştığı site yöneticisini ayaklarından vurdu, System.String[]

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, Burak Y. aidat zammı nedeniyle tartıştığı site yöneticisi Ferdi B.'yi, ayaklarından vurdu.

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, Burak Y. aidat zammı nedeniyle tartıştığı site yöneticisi Ferdi B.'yi, ayaklarından vurdu.

Olay, Serdivan ilçesi Yazlık Vatan Mahallesi Süleyman Binek Caddesi'ndeki bir sitede öğle saatlerinde meydana geldi. Burak Y., aidata yapılan zam nedeniyle site yöneticisi Ferdi B. ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, Burak Y., üzerinde bulunan tabanca ile Ferdi B.'yi ayaklarından vurdu. Sitede oturanların ihbarı üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Ferdi B.'yi ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ferdi B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayın ardından kaçan Burak Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Sitede oturan Salih Binek, aidat artışı nedeniyle sitede sık sık tartışmaların yaşandığını belirterek, "160 TL'den 210 TL'ye çıktı fiyat. Bu şirket yönetimle bir oldu, zam yaptı" dedi.


Aidat zammı nedeniyle tartıştığı site yöneticisini ayaklarından vurdu
Aidat zammı nedeniyle tartıştığı site yöneticisini ayaklarından vurdu
Aidat zammı nedeniyle tartıştığı site yöneticisini ayaklarından vurdu
Aidat zammı nedeniyle tartıştığı site yöneticisini ayaklarından vurdu
Aidat zammı nedeniyle tartıştığı site yöneticisini ayaklarından vurdu

Vatan Mahallesi, Türk Lirası, Serdivan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aidat zammı nedeniyle tartıştığı site yöneticisini ayaklarından vurdu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüsten hayatını kaybeden eski AK Parti milletvekili Burhan Kuzu son yolcuğuna uğurlandı Şarkıcı Ebru Polat, partilere katılanlara küfür ederek tepki gösterdi Microsoft çalışanının İzmir depremi sonrası yaptığı "hak ettiniz" paylaşımı tepkilere yol açtı Metrobüste "Kız arkadaşıma yan baktın" kavgasında bıçaklar çekildi! O anlar kamerada Enkazdan 10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay, enkaz altında görüntü çekmiş Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı Cadılar Bayramı'nı kutlamak için partiye katılan Şeyma Subaşı, eleştirilere cevap verdi Ermenistan'dan küstah tehdit: Türkiye ve Azerbaycan'ı yeni sürprizler bekliyor
Türkiye'de 18 kentimiz aktif fay hatları üzerinde yer alıyor! Uzman isim tek tek sayıp uyardı Türkiye'de 18 kentimiz aktif fay hatları üzerinde yer alıyor! Uzman isim tek tek sayıp uyardı         
12:43
Diyanet, Kılıçdaroğlu'nun avukatının hakaretini yargıya taşıyor Diyanet, Kılıçdaroğlu'nun avukatının hakaretini yargıya taşıyor         
12:13
Fatih Terim, Mbaye Diagne'yi takımdan gönderme kararı aldı Fatih Terim, Mbaye Diagne'yi takımdan gönderme kararı aldı         
11:57
Aslan Gülman, Cadılar Bayramı için parti verdi! Baskın yapan polis, 270 kişiye ceza kesti Aslan Gülman, Cadılar Bayramı için parti verdi! Baskın yapan polis, 270 kişiye ceza kesti         
11:43
Son Dakika! 83 kişinin hayatını kaybettiği İzmir'de 68 saat sonra bir kişi daha enkazdan sağ çıkarıldı Son Dakika! 83 kişinin hayatını kaybettiği İzmir'de 68 saat sonra bir kişi daha enkazdan sağ çıkarıldı         
11:29
Son Dakika! Yeni haftaya rekor kırarak başlayan dolar 8,40 TL'den işlem görüyor Son Dakika! Yeni haftaya rekor kırarak başlayan dolar 8,40 TL'den işlem görüyor         
10:27
Yaşlı adamın cinsel organını ve başını kesen şizofren katil: Şahsı gördüm ve o anda öldürmeye karar verdim Yaşlı adamın cinsel organını ve başını kesen şizofren katil: Şahsı gördüm ve o anda öldürmeye karar verdim         
10:17
Üst geçidi kullanmak istemedi, minibüsün altında kalarak metrelerce sürüklendi Üst geçidi kullanmak istemedi, minibüsün altında kalarak metrelerce sürüklendi         
09:52
Denize düşen şamandırasını almaya çalışan balıkçı boğuldu Denize düşen şamandırasını almaya çalışan balıkçı boğuldu         
09:33
Erzincan depreminde enkazdan 8 gün sonra çıkarılan kadın İzmir depremine evinde yakalandı Erzincan depreminde enkazdan 8 gün sonra çıkarılan kadın İzmir depremine evinde yakalandı         
09:02
Metroda yakınlaşan sevgililer, bir yolcu tarafından uyarılınca ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu Metroda yakınlaşan sevgililer, bir yolcu tarafından uyarılınca ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu         
09:01
Şarkıcı Sevda Demirel kadın koruma tuttu Şarkıcı Sevda Demirel kadın koruma tuttu         
08:54
78 yaşındaki yaşlı kadının feci ölümü! 8'inci kattan düşerek hayatını kaybetti 78 yaşındaki yaşlı kadının feci ölümü! 8'inci kattan düşerek hayatını kaybetti         
08:24
Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı         
08:07
MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu         
07:32
Çocuk gelin düğünü, polis baskınıyla karakolda sonlandı Çocuk gelin düğünü, polis baskınıyla karakolda sonlandı         
00:21
Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş         
22:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2020 13:29:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aidat zammı nedeniyle tartıştığı site yöneticisini ayaklarından vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei