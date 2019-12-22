Aidatlar kira fiyatlarıyla yarışıyor. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aidatlar kira fiyatlarıyla yarışıyor. - Son Dakika

Aidatlar kira fiyatlarıyla yarışıyor.

6 saat önce

Yapılan araştırmalara göre, Türkiye genelinde en yüksek aidatı İstanbul'da sitede yaşayanlar ödüyor.

Yapılan araştırmalara göre, Türkiye genelinde en yüksek aidatı İstanbul'da sitede yaşayanlar ödüyor. Buna göre mega kentte en yüksek aidat, metrekare başına 29 lira ile Beşiktaş'ta talep ediliyor. Ankara'da en yüksek aidat metrekare başına 17 lira ile Çankaya'da, İzmir'de 8,6 lirayla Bayraklı'da uygulanıyor. Bu fiyatlara göre 100 metrekarelik bir evde İstanbul Beşiktaş'ta 2.900 lira, Ankara Çankaya'da 1.700 lira, İzmir Bayraklı 'da 860 lira aidat ödeniyor. Araştırmalara göre İstanbul'da aidat ortalamasının en düşük olduğu ilçeler ise Silivri, Şile ve Arnavutköy.

(İHA)

Aidatlar kira fiyatlarıyla yarışıyor.

Beşiktaş, İstanbul, Çankaya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 04:05 Kaynak: İHA
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