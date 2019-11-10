AIDS'e neden olan HIV virüsünde 'yeni' tür tanımlandı

Bilim insanları ilk kez 36 yıl önce keşfedilen yeni bir HIV virüsü alt türünün varlığını doğruladı. Bu ek tür dünya çapındaki vakaların çoğunun sorumlusu olan HIV virüsü ailesinin bir parçası.



Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu (AIDS) Dergisi'nde yayımlanan rapora göre bilim insanları AIDS'e yol açan HIV virüsüne ait 'yeni' bir ek türün varlığını bilimsel olarak kabul etti.