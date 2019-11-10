AIDS'e neden olan HIV virüsünde 'yeni' tür tanımlandı
7 saat önce
Bilim insanları ilk kez 36 yıl önce keşfedilen yeni bir HIV virüsü alt türünün varlığını doğruladı. Bu ek tür dünya çapındaki vakaların çoğunun sorumlusu olan HIV virüs ailesinin bir parçası.
Bilim insanları ilk kez 36 yıl önce keşfedilen yeni bir HIV virüsü alt türünün varlığını doğruladı. Bu ek tür dünya çapındaki vakaların çoğunun sorumlusu olan HIV virüsü ailesinin bir parçası.
Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu (AIDS) Dergisi'nde yayımlanan rapora göre bilim insanları AIDS'e yol açan HIV virüsüne ait 'yeni' bir ek türün varlığını bilimsel olarak kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 03:30
Almanya'dan Macron'a yanıt: NATO'ya uzun yıllar ihtiyacımız var Polis memurunun üzerine atlayan kedi sosyal medyada yoğun ilgi gördü Beyaz Saray'dan küstah tehdit: Türkiye S-400'lerden vazgeçmezse yaptırım kararı alacağız ABD'den Suriye açıklaması: Yaklaşık 500-600 askerimiz bölgede kalacak