Son Dakika Haberleri: AIDS'e neden olan HIV virüsünde 'yeni' tür tanımlandı
Son Dakika Dünya AIDS'e neden olan HIV virüsünde 'yeni' tür tanımlandı

AIDS'e neden olan HIV virüsünde 'yeni' tür tanımlandı

7 saat önce

Bilim insanları ilk kez 36 yıl önce keşfedilen yeni bir HIV virüsü alt türünün varlığını doğruladı. Bu ek tür dünya çapındaki vakaların çoğunun sorumlusu olan HIV virüs ailesinin bir parçası.

AIDS'e neden olan HIV virüsünde 'yeni' tür tanımlandı, System.String[]

Bilim insanları ilk kez 36 yıl önce keşfedilen yeni bir HIV virüsü alt türünün varlığını doğruladı. Bu ek tür dünya çapındaki vakaların çoğunun sorumlusu olan HIV virüsü ailesinin bir parçası.


Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu (AIDS) Dergisi'nde yayımlanan rapora göre bilim insanları AIDS'e yol açan HIV virüsüne ait 'yeni' bir ek türün varlığını bilimsel olarak kabul etti.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 03:30 
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