Yolun ortasına uzanarak trafiği durduran ve AIDS'li olduğunu söyleyen şahsa, ekipler özel kıyafetle müdahalede bulundu - Son Dakika
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Yolun ortasına uzanarak trafiği durduran ve AIDS'li olduğunu söyleyen şahsa, ekipler özel kıyafetle müdahalede bulundu

01.05.2023 16:07

E-5 Karayolu Bakırköy mevkii yakınlarında 45 yaşındaki Ö.Ö. isimli bir vatandaş, yol ortasında kendisini yere bırakarak trafiğin akmasına mani oldu. "AIDS'liyim" diyen şahsa, polis ve sağlık ekipleri özel kıyafet giyerek müdahale etti.

Dün saat 18.00 sıralarında, D-100 Karayolu Bakırköy İncirli mevkiinde meydana gelen olayda; yaya olarak D-100 Karayolu'na çıkan Ö.Ö. kendisini 2. şeritte yere bıraktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yol ortasına yatıp trafiği kesti, 'AIDS'liyim' deyince ekipler özel kıyafetlerle müdahale etti

AMBULANSTAN KAÇTI

Ö.Ö.'nün AIDS'li olduğunu söylemesi üzerine sağlık çalışanları ile polis, bulaşıcı hastalık riskine karşı beyaz tulum ve eldiven giydi. Polis ekipleri tarafından olay yerine güvenlik şeridi çekildi. Ambulansa bindirilen Ö.Ö. ambulanstan kaçtı ve D-100'de yürümeye başladı.

Yol ortasına yatıp trafiği kesti, 'AIDS'liyim' deyince ekipler özel kıyafetlerle müdahale etti

GÖZ YAŞARTICI SPREY SIKIP KELEPÇELEDİLER

Polis ekipleri bu sefer göz yaşartıcı spreyle Ö.Ö.'yi kelepçeleyerek ambulansa bindirdi. Bu sırada kapanan yol nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu. Ö.Ö.'nün akli dengesinin de yerinde olmadığı öğrenildi.

Yol ortasına yatıp trafiği kesti, 'AIDS'liyim' deyince ekipler özel kıyafetlerle müdahale etti
Yol ortasına yatıp trafiği kesti, 'AIDS'liyim' deyince ekipler özel kıyafetlerle müdahale etti
Kaynak: DHA
YORUMLAR (3)
  • Mesut Zafer: Allah Allah bu memlekette herkes kafayı sıyırmış yolu kesen adam ayrı,AIDS'liyim dedi diye özel kıyafet giyip müdahale edeni ayrı. Cevap Yaz 8 0 Yayından Kaldır
  • MEHMET ÜNAL: aids temasla bulaşmaz boşuna kaygılanmışsınız. Cevap Yaz 72 1 Yayından Kaldır
  • ERŞAN KUNERİ: Nasıl bulaşır anlatta bilelim :)) 0 5 Yayından Kaldır
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D-100 Karayolu, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Yolun ortasına uzanarak trafiği durduran ve AIDS'li olduğunu söyleyen şahsa, ekipler özel kıyafetle müdahalede bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yolun ortasına uzanarak trafiği durduran ve AIDS'li olduğunu söyleyen şahsa, ekipler özel kıyafetle müdahalede bulundu - Son Dakika
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