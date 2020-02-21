AIESEC öğrencilerinden farkındalık maçı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AIESEC öğrencilerinden farkındalık maçı - Son Dakika

AIESEC öğrencilerinden farkındalık maçı

6 saat önce

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, AIESEC Ankara Şubesi ile birlikte görme engelliler için bir projeye imza attı.

AIESEC öğrencilerinden farkındalık maçı, System.String[]

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>Spor Kulübü, AIESEC Ankara Şubesi ile birlikte görme engelliler için bir projeye imza attı. Farklı ülkelerden gelen öğrenciler, gözlerini bağlayarak Çankaya'nın şampiyon görme engelli futbol takımıyla eşit şartlarda mücadele etti.


Uluslararası Ticari Bilimler Ekonomi Öğrenciler Birliği (AIESEC) Ankara Şubesi'nin gönüllü yürüttüğü "Engelleri Yıkalım" projesine Çankaya Belediyesi de destek verdi. Çankaya'nın 7 yıldır üst üste şampiyon olan görme engeli futbolcuları, farklı ülkelerden gelen öğrenciler ve Türk öğrencilerden oluşan karma takımla maç yaptı. Bir sivil toplum kuruluşu olan ve 18-30 yaş arasındaki gençleri 128 farklı ülkedeki gönüllülük programları ve staj programlarına dahil eden AIESEC'in Ankara şubesinin düzenlediği etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Fas, Rusya ve Brezilyalı öğrenciler ile ODTÜ, Hacettepe Üniversitesi, TED Üniversitesi ve Gazi Üniversitesinde okuyan Türk öğrencilerinden oluşan gençler, önce görme engelli gençlere nasıl ders verildiğini izleme imkanı buldu. Daha sonra kendi gözlerini bağlayarak maça çıkan gençler, görmeyen gözlerle maç yapmanın nasıl olduğunu deneyimledi. Görme engellilerle aynı duygularda buluşan gençler, çok zorlandıklarını, topu bulmakta sıkıntı çektiklerini ancak farkındalık oluşturmak için farklı bir deneyim yaşadıklarını belirterek, görme engellilerle ilgili bir projenin içinde yer almanın mutluluğunu yaşadıklarını söylediler. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:46 Kaynak: İHA
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