Son Dakika Haberleri: AIFC mahkemesi ve Uluslararası Tahkim Merkezi açıldı
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AIFC mahkemesi ve Uluslararası Tahkim Merkezi açıldı

1 saat önce

Astana Finans Günleri kapsamında Astana Uluslararası Finans Merkezi'nin mahkeme binası ve Uluslararası Tahkim Merkezi açıldı.

AIFC mahkemesi ve Uluslararası Tahkim Merkezi açıldı, System.String[]
Astana Finans Günleri kapsamında Astana Uluslararası Finans Merkezi'nin mahkeme binası ve Uluslararası Tahkim Merkezi açıldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:53 
mahkeme, finans, astana, Ekonomi
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