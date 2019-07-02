AIFC mahkemesi ve Uluslararası Tahkim Merkezi açıldı
1 saat önce
Astana Finans Günleri kapsamında Astana Uluslararası Finans Merkezi'nin mahkeme binası ve Uluslararası Tahkim Merkezi açıldı.
Astana
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:53
Finans Günleri kapsamında Astana Uluslararası Finans Merkezi'nin mahkeme binası ve Uluslararası Tahkim Merkezi açıldı.
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