AIFD'nin Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mete Hüsemoğlu Oldu

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği'nin (AIFD) 16'ıncı Olağan Genel Kurul toplantısı 15 Şubat'ta gerçekleştirildi.

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği'nin (AIFD) 16'ıncı Olağan Genel Kurulu, 15 Şubat 2018, Cuma günü İstanbul'da gerçekleştirildi. Genel Kurul'da, derneğin yeni dönem yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyeleri seçildi. Yeni yönetim kurulunun ilk toplantısında yapılan görev dağılımı sonucunda, Dr. Mete Hüsemoğlu Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

Yeni dönemde AIFD Yönetim Kurulu üyeleri olarak Ali Cem Öztürk (Sanofi), Avinash Potnis (Novartis), Burak Cem (Novo Nordisk), Jose Daniel Lucas Guerrero (Lilly), Maria Fernanda de Almeida Prado (Johnson & Johnson), Muhittin Bilgütay (Baush & Lomb), Mustafa Cem Açık (Pfizer), Renan Özyerli (MSD), Selim Giray (GSK), Uğur Bingöl (İ.E Menarini) seçildi. AIFD Denetleme Kurulu ise Güldem Berkman (Amgen), Serkan Barış (AstraZeneca), Şehram Zayer (Merck) isimlerinden oluşuyor.

AIFD Genel Kurulu'nda ayrıca, derneğin 2018 faaliyetleri değerlendirilerek, 2019 yılına dair öncelikler görüşüldü. Genel kurulun açılış konuşmasını yapan Dr. Mete Hüsemoğlu, 2019 ve önümüzdeki yıllarda yapılacaklara odaklanmanın önemliolacağına ve Türkiye'deki hastaların yenilikçi ilaçlara hızlı erişimi ve yenilikçiliğin korunması ana konularının yıl boyunca AIFD paydaşlarının da değerli katkılarıyla sürekli gündemde tutulması gerektiğine vurgu yaptı. Hüsemoğlu ayrıca, ülkemizde sağlık sorunlarına etkin çözümler bulunması için gerçekleştirilecek tüm çalışmalarda, mevcuttan daha geniş bir paydaş topluluğuyla birlikte hareket edilmesinin önemine dikkat çekti.

Hüsemoğlu konuşmasına şöyle devam etti, "Üye firmalarımızın ülkemize üretimden klinik çalışmalara, istihdamdan inovasyona kadar pek çok alanda yaptıkları katkıyı, paydaşlarımıza anlatmamız için her zamankinden daha çok çalışmamız lazım. Ülkemizde oluşan yeni kurumsal yapıyı ve paydaşlarımızı gözeterek, hedeflerimizi ve ülkeye sağlayacağımız katma değeri ortaya koymamız gerekiyor. Bu yılki kur güncellenmesi oranı yüzde 70 olan katsayının yüzde 60'a düşürülmesiyle yüzde 26,4 olarak belirlendi, bu şekilde ilaç fiyatlamasında kullanılan 2,69 avro kuru 3,40 olarak tespit edildi.Yenilikçi ilaçların daha hızlı Türkiye'ye gelmesi için sürdürülebilir bir fiyat sisteminin sağlanması bir zorunluluk haline geldi. Bunu gerçekleştirmek de gelecek dönem için önceliklerimiz arasında yer alıyor."

Hüsemoğlu konuşmasına son verirken, yeni yönetim kurulu üyelerini tebrik etti ve 2019 yılında da AIFD'nin, ülkemizin sağlık ve ekonomisine artan şekilde katkıda bulunmaya devam edeceğine inancının sonsuz olduğunu ifade etti.