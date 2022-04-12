Aigai Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları, ziyaretçi sayısını 15'e katladı - Son Dakika

MANİSA'da, tarihi milattan önce 8'inci yüzyıla dayanan 12 Aiol kentinden 1'i olan Aigai Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında binlerce eser ve ve antik yolların açığa çıkarılması, ilgiyi artırdı. Aigai Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Yusuf Sezgin, 2004'te kazı çalışmaları başladığında kentin ortalama 1000 olan ziyaretçi sayısının günden güne artıp, son 1 yılda 15 bine yaklaştığını söyledi.

Yunusemre ilçesi Köseler Mahallesi sınırlarındaki, tarihi 2 bin 700 yıllık geçmişe dayanan Aigai Antik Kenti'nde devam eden kazılar, ziyaretçi ilgisini artırdı. Kazıların başladığı 2004'te ortalama 1000 olan ziyaretçi sayısı, katlanarak arttı. Aigai Antik Kenti'nde süren kazılara başkanlık eden Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Sezgin, son 1 yılda kentin 15 bin ziyaretçiyi ağırladığını söyledi.