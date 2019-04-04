Aihm, 2015-2016 Yıllarında Cizre, Silopi ve Sur'da Uygulanan Sokağa Çıkma Yasağıyla İlgili Türkiye...
1 saat önce
AİHM, 2015-2016 yıllarında Cizre, Silopi ve Sur'da uygulanan sokağa çıkma yasağıyla ilgili Türkiye aleyhine yapılan 32 başvuruyu reddetti.
AİHM, 2015-2016 yıllarında Cizre, Silopi ve Sur'da uygulanan sokağa çıkma yasağıyla ilgili Türkiye aleyhine yapılan 32 başvuruyu reddetti.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:54 Kaynak: AA
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