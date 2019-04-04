Aihm, 2015-2016 Yıllarında Cizre, Silopi ve Sur'da Uygulanan Sokağa Çıkma Yasağıyla İlgili Türkiye...

AİHM, 2015-2016 yıllarında Cizre, Silopi ve Sur'da uygulanan sokağa çıkma yasağıyla ilgili Türkiye aleyhine yapılan 32 başvuruyu reddetti.

AİHM, 2015-2016 yıllarında Cizre, Silopi ve Sur'da uygulanan sokağa çıkma yasağıyla ilgili Türkiye aleyhine yapılan 32 başvuruyu reddetti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

TCDD'ye KPSS Şartı Aranmaksızın 356 Personel Alınacak

ABD'nin Türkiye'yi Tehdit Etmesine Rusya'dan Sert Yanıt: Baskı İçin Her Türlü Yöntemi Kullanıyorlar

Trump Tehdit Etti, Avokado'nun Fiyatı Bir Günde Yüzde 34 Arttı

İmamoğlu'ndan "Türkiye'nin Sonraki Cumhurbaşkanı Siz misiniz?" Sorusuna Yanıt: Allah Bilir