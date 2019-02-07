Son Dakika Haberleri: AİHM, Hendek Eylemleri İddialarını Kabul Etmedi

AİHM, Hendek Eylemleri İddialarını Kabul Etmedi

1 saat önce

AİHM, 2015-2016 yıllarındaki hendek olayları sırasında yaşam hakkı ile özgürlük ve güvenlik haklarının ihlal edildiği iddialarını kabul edilemez buldu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2015-2016 yıllarındaki çukur olayları sırasında yaşam hakkı ile özgürlük ve güvenlik haklarının ihlal edildiği iddialarını kabul edilemez buldu.

Cizre ilçesinde 2015-16 yılları arasında uygulanan sokağa çıkma yasakları sırasında yaşanan insan hakkı ihlallerine dair AİHM'e yapılan başvuruların duruşması 13 Kasım'da görüldü.

"İÇ HUKUK YOLLARI TÜKETİLMEDİ"

Kararını açıklayan AİHM, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 35'inci Maddesi kapsamında iç hukuk yolunun tüketilmediğini ileri sürdü. Mahkeme, Anayasa Mahkemesi (AYM) sürecinin tüketilmediği gerekçesiyle kabul edilemezlik kararı verdi.

"4 YIL, AİHM'E BAŞVURMAK İÇİN YETERLİ DEĞİL"

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Ömer Elçi'nin yaptığı başvuru hakkında hala bir karar vermemesini de 'makul' olarak değerlendiren AİHM, AYM'nin başvuru ile ile ilgili 4 yıldır karar vermemesinin 'doğrudan AİHM'e başvurma yolunu açmayacağını' kaydetti. Kararda, AYM'nin sokağa çıkma yasakları başvurularında 'etkisiz' olduğunun söylenemeyeceğine de yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Cizre'de 14 Aralık 2015 tarihinde ilan edilen 79 günlük sokağa çıkma yasağının devam ettiği 7 Şubat 2016'da, 137 kişinin mahsur kaldıkları 3 binanın bodrum katında yakılarak öldürüldüğü iddia edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:13 Kaynak: AA

3. Sayfa, Dünya, Güncel
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YORUMLAR (3)
  • Ss: Acımıyacaksın bunların çocuklarına büyüyene kadar ellerinden taş eksik olmuyor yaşı gelince de silah eksik olmuyor Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Amed: Coluk cocuk demeden yaktiniz be vijdansizlar Cevap Yaz 0 7 Yayından Kaldır Aylin: Neden devlete karşı gelip yasaklara uymadılar? Çoluk çocuk varsa tabiki üzücü..ama ebeveynleri neden kurallara riayet eledi? Durduk yerde uslu uslu oturuyorlarmıydı..boş boş konuşma amed.. 0 0 Yayından Kaldır
  • Sade vatandaş: Yakıldı hemde bodrumların kenarlarından hiltilerle delikler açıp aşağıya hortum yardımıyla benzin dökülerek oradaki kadın yaşlı yaralı çoluk çocuk demeden canice yakıldı,ALLAH yarına bırakır ama zalimlerin yanına bırakmaz.... Cevap Yaz 2 15 Yayından Kaldır Burak AYDIN: Kardeş senin yolun belli bizim yolumuz Kızılelma yoludur. Bu bayrak sonsuza dek dalgalanacaktır. Bu da böyle biline. 1 0 Yayından Kaldır


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