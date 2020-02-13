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AİHM, Aliyev'in heykeline muhalif mesaj yazanlara 'hak ihlalinden' Azerbaycan'ı mahkum etti
15 dakika önce
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Azerbaycan'da uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giyen iki muhalif aktivistin haksız yere tutuklandığı, kötü muamele gördüğü ve ifade özgürlüklerinin ihlal edildiği gerekçesiyle Bakü'yü mahkum etti
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Azerbaycan'da uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giyen iki muhalif aktivistin haksız yere tutuklandığı, kötü muamele gördüğü ve ifade özgürlüklerinin ihlal edildiği gerekçesiyle Bakü'yü mahkum etti.
AİHM söz konusu davada, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin "işkence yasağı" ile ilgili 3. maddenin, "özgürlük ve güvenlik hakkıyla" ilgili 5. maddenin 1. ve 4. fıkrasının, "hakların kısıtlanmasının sınırları" ile ilgili 18. maddenin ve "ifade özgürlüğüne" ilişkin 10. maddenin ihlal edildiğine karar verdi.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 08:47
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