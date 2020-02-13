AİHM, Aliyev'in heykeline muhalif mesaj yazanlara 'hak ihlalinden' Azerbaycan'ı mahkum etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya AİHM, Aliyev'in heykeline muhalif mesaj yazanlara 'hak ihlalinden' Azerbaycan'ı mahkum etti - Son Dakika Dünya

AİHM, Aliyev'in heykeline muhalif mesaj yazanlara 'hak ihlalinden' Azerbaycan'ı mahkum etti

15 dakika önce

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Azerbaycan'da uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giyen iki muhalif aktivistin haksız yere tutuklandığı, kötü muamele gördüğü ve ifade özgürlüklerinin ihlal edildiği gerekçesiyle Bakü'yü mahkum etti

AİHM, Aliyev'in heykeline muhalif mesaj yazanlara 'hak ihlalinden' Azerbaycan'ı mahkum etti, System.String[]

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Azerbaycan'da uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giyen iki muhalif aktivistin haksız yere tutuklandığı, kötü muamele gördüğü ve ifade özgürlüklerinin ihlal edildiği gerekçesiyle Bakü'yü mahkum etti.


AİHM söz konusu davada, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin "işkence yasağı" ile ilgili 3. maddenin, "özgürlük ve güvenlik hakkıyla" ilgili 5. maddenin 1. ve 4. fıkrasının, "hakların kısıtlanmasının sınırları" ile ilgili 18. maddenin ve "ifade özgürlüğüne" ilişkin 10. maddenin ihlal edildiğine karar verdi.

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Azerbaycan, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 08:47 
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