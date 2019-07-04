AİHM, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin yaptığı başvuruyu reddetti
25 dakika önce
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi’nin (AfD), yaptığı başvuruyu reddetti.
Avrupa
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:37
İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), aşırı sağcı Almanya
için Alternatif Partisi'nin (AfD), yaptığı başvuruyu reddetti.
AİHM gerekçeli kararında, AfD'nin Almanya'da iç hukuk yollarını tüketmediği için "başvurunun incelenmeye alınamayacağına" hükmetti.
Avrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı İtalyan Maria Sassoli oldu
Hangi ülke ne kadar çöp üretiyor, ne kadarını dönüştürüyor?
İngilizler Ozan Tufan'ı inceledi: Önemli bir sanatçı
Güney Kıbrıs'ta kadın cinayetlerine 'kırmızı ayakkabılı' protesto