Son Dakika Haberleri: AİHM, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin yaptığı başvuruyu reddetti
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AİHM, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin yaptığı başvuruyu reddetti

25 dakika önce

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi’nin (AfD), yaptığı başvuruyu reddetti.

AİHM, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin yaptığı başvuruyu reddetti, System.String[]
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD), yaptığı başvuruyu reddetti.

AİHM gerekçeli kararında, AfD'nin Almanya'da iç hukuk yollarını tüketmediği için "başvurunun incelenmeye alınamayacağına" hükmetti.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:37 
Dünya
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