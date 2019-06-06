Son Dakika Haberleri: AİHM, Balyoz davasıyla ilgili yapılan başvuruyu esasa girmeden usulden reddetti
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AİHM, Balyoz davasıyla ilgili yapılan başvuruyu esasa girmeden usulden reddetti

6 dakika önce

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye’de 'Balyoz davasıyla' ilgili 2010 yılında yapılan başvuruyu, esasa girmeden usulden incelememeyi reddetti.

AİHM, Balyoz davasıyla ilgili yapılan başvuruyu esasa girmeden usulden reddetti, System.String[]
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye'de 'Balyoz davasıyla' ilgili 2010 yılında yapılan başvuruyu esasa girmeden usulden incelememeyi reddetti.

AİHM, emekli Orgeneral Çetin Doğan ve 2015 yılında hayatını kaybeden emekli Tuğamiral Cem Aziz Çakmak'ın yaptıkları ortak başvuruyu bugün karara bağladı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:53 
Türkiye, Avrupa, Dünya
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