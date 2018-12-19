AİHM Batı Trakyalı Kadının Miras Davasında Yunanistan'ı Haksız Buldu

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Lionel Messi, 5. Kez Altın Ayakkabı'nın Sahibi Oldu

Türkiye Yılın İlk On Ayında Avrupa'ya 1,4 Milyar Çorap İhraç Ederek Yaklaşık 900 Milyon Dolar Gelir Sağladı