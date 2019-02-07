Son Dakika Haberleri: Aihm, Cizre Davası Başvurularını Kabul Edilemez Buldu

Aihm, Cizre Davası Başvurularını Kabul Edilemez Buldu

1 saat önce

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2015 ve 2016 yıllarında Cizre'de uygulanan sokağa çıkma yasağıyla ilgili Türkiye aleyhine yapılan iki ayrı başvuruyu oy birliğiyle reddetti.

Aihm, Cizre Davası Başvurularını Kabul Edilemez Buldu, System.String[]
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2015 ve 2016 yıllarında Cizre'de uygulanan sokağa çıkma yasağıyla ilgili Türkiye aleyhine yapılan iki ayrı başvuruyu oy birliğiyle reddetti.

AİHM, Şırnak'ın Cizre ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan döneminde yaşanan hak ihlalleri iddialarına ilişkin iki başvuruyu reddetti. AİHM, başvurular hakkında Türkiye'deki iç hukuk yollarının tüketilmediği sonucuna varıldığını bu nedenle şikayetlerin kabul edilemez olduğunu bildirdi. - STRASBOURG

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:42 Kaynak: İHA

Avrupa, Türkiye, Cizre, Politika
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