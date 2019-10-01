AİHM, Danimarka'yı sağlık sorunları olan Türk göçmeni sınır dışı etmemesi için uyardı
1 saat önce
AİHM, sağlık sorunları olan Türk göçmenin sınır dışı edilmesi halinde Danimarka’nın insan hakları ihlalinde bulunacağına hükmetti
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), sağlık sorunları olan bir Türk göçmenin sınır dışı edilmesi halinde Danimarka'nın insan hakları ihlalinde bulunacağına hükmetti.
AİHM, Arif Savran isimli Türk vatandaşının 2015 yılında yaptığı başvuruyu bugün karara bağladı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:16
TBMM'ye sunulan Yeni Yargı Paketine göre eleştirel haberlere yaptırım uygulanmayacak Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti Testere Necmi olarak bilinen Tarık Ünlüoğlu'nun ölüm haberi Kurtlar Vadisi hayranlarını yıktı Thomas Cook'un Türk turizmine borcu 350 milyon euronun üzerinde