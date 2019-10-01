AİHM, Danimarka'yı sağlık sorunları olan Türk göçmeni sınır dışı etmemesi için uyardı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), sağlık sorunları olan bir Türk göçmenin sınır dışı edilmesi halinde Danimarka'nın insan hakları ihlalinde bulunacağına hükmetti.



AİHM, Arif Savran isimli Türk vatandaşının 2015 yılında yaptığı başvuruyu bugün karara bağladı.