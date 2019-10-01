Son Dakika Haberleri: AİHM, Danimarka'yı sağlık sorunları olan Türk göçmeni sınır dışı etmemesi için uyardı
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AİHM, Danimarka'yı sağlık sorunları olan Türk göçmeni sınır dışı etmemesi için uyardı

1 saat önce

AİHM, sağlık sorunları olan Türk göçmenin sınır dışı edilmesi halinde Danimarka’nın insan hakları ihlalinde bulunacağına hükmetti

AİHM, Danimarka'yı sağlık sorunları olan Türk göçmeni sınır dışı etmemesi için uyardı, System.String[]

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), sağlık sorunları olan bir Türk göçmenin sınır dışı edilmesi halinde Danimarka'nın insan hakları ihlalinde bulunacağına hükmetti.


AİHM, Arif Savran isimli Türk vatandaşının 2015 yılında yaptığı başvuruyu bugün karara bağladı.

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Danimarka, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:16 
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