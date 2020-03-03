AİHM, darbe girişiminin ardından tutuklanan hakimin başvurusunda insan hakları ihlaline hükmetti - Son Dakika
Son Dakika Dünya AİHM, darbe girişiminin ardından tutuklanan hakimin başvurusunda insan hakları ihlaline hükmetti - Son Dakika Dünya

AİHM, darbe girişiminin ardından tutuklanan hakimin başvurusunda insan hakları ihlaline hükmetti

6 saat önce

AİHM, Türkiye’de darbe girişiminin ardından “FETÖ” üyeliği suçlamasıyla tutuklanan hakim Hakan Baş’ın yaptığı başvuruyla ilgili olarak insan hakları ihlalinde bulunulduğuna hükmetti.

AİHM, darbe girişiminin ardından tutuklanan hakimin başvurusunda insan hakları ihlaline hükmetti, System.String[]

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye'de darbe girişiminin ardından "FETÖ" üyeliği suçlamasıyla tutuklanan hakim Hakan Baş'ın yaptığı başvuruyla ilgili olarak insan hakları ihlalinde bulunulduğuna hükmetti.


Baş'ın, 2017 yılında yaptığı başvuruyu inceleyen AİHM, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesinin 1. ve 4. maddelerini ihlal ettiğine hükmetti.

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Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:55 
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