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AİHM, darbe girişiminin ardından tutuklanan hakimin başvurusunda insan hakları ihlaline hükmetti
6 saat önce
AİHM, Türkiye’de darbe girişiminin ardından “FETÖ” üyeliği suçlamasıyla tutuklanan hakim Hakan Baş’ın yaptığı başvuruyla ilgili olarak insan hakları ihlalinde bulunulduğuna hükmetti.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye'de darbe girişiminin ardından "FETÖ" üyeliği suçlamasıyla tutuklanan hakim Hakan Baş'ın yaptığı başvuruyla ilgili olarak insan hakları ihlalinde bulunulduğuna hükmetti.
Baş'ın, 2017 yılında yaptığı başvuruyu inceleyen AİHM, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesinin 1. ve 4. maddelerini ihlal ettiğine hükmetti.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:55
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