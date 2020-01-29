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AİHM'de bekleyen davalarda Türkiye, Rusya'nın ardından ikinci sırada
6 saat önce
AİHM'de karar için bekleyen davalarda Türkiye, Rusya'nın ardından ikinci sırada
AİHM'de, geçen yıl sonu itibarıyla karar için bekleyen davalarda Türkiye'nin, Rusya'nın ardından ikinci sırada geldiği açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:16
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