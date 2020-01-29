AİHM'de bekleyen davalarda Türkiye, Rusya'nın ardından ikinci sırada - Son Dakika
Son Dakika Dünya AİHM'de bekleyen davalarda Türkiye, Rusya'nın ardından ikinci sırada - Son Dakika Dünya

AİHM'de bekleyen davalarda Türkiye, Rusya'nın ardından ikinci sırada

6 saat önce

AİHM'de karar için bekleyen davalarda Türkiye, Rusya'nın ardından ikinci sırada

AİHM'de bekleyen davalarda Türkiye, Rusya'nın ardından ikinci sırada, System.String[]

AİHM'de, geçen yıl sonu itibarıyla karar için bekleyen davalarda Türkiye'nin, Rusya'nın ardından ikinci sırada geldiği açıklandı.

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Türkiye, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:16 
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