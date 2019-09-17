Son Dakika Haberleri: AİHM Demirtaş davasını, AP kayyum atanan belediyeleri ele alacak
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AİHM Demirtaş davasını, AP kayyum atanan belediyeleri ele alacak

1 saat önce

Avrupa Parlamentosu, Türkiye’de görevden alınan belediye başkanlarının durumunu görüşecek

AİHM Demirtaş davasını, AP kayyum atanan belediyeleri ele alacak, System.String[]

Avrupa Parlamentosu genel kurulu, perşembe günü düzenlenecek oturumda Türkiye'de görevden alınan ve yerlerine kayyum atanan belediye başkanlarının durumunu ele alacak.


Siyasi gruplar tarafından ortak hazırlanan karar tasarısı, tartışma sonrası oylamaya sunulacak.

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Türkiye, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:15 
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