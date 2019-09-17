AİHM Demirtaş davasını, AP kayyum atanan belediyeleri ele alacak
1 saat önce
Avrupa Parlamentosu, Türkiye’de görevden alınan belediye başkanlarının durumunu görüşecek
Avrupa Parlamentosu genel kurulu, perşembe günü düzenlenecek oturumda Türkiye'de görevden alınan ve yerlerine kayyum atanan belediye başkanlarının durumunu ele alacak.
Siyasi gruplar tarafından ortak hazırlanan karar tasarısı, tartışma sonrası oylamaya sunulacak.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:15
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