Son Dakika Haberleri: AİHM Demirtaş hakkında Türkiye'yi bir kez daha mahkum etti
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AİHM Demirtaş hakkında Türkiye'yi bir kez daha mahkum etti

56 dakika önce

AİHM, Selahattin Demirtaş’ın 2011'deki başvurusunu karara bağlayarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin düşünce ve ifade özgürlüğü ile ilgili maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle Türkiye'yi bir kez daha mahkum etti

AİHM Demirtaş hakkında Türkiye'yi bir kez daha mahkum etti, System.String[]
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş-Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, 2011 yılında yaptığı bir başvuruyu karara bağladı.

Yüksek Mahkeme, Türkiye'nin Demirtaş hakkında 2010 yılında aldığı mahkumiyet kararıyla ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin düşünce ve ifade özgürlüğü ile ilgili maddelerini ihlal ettiğine hükmetti.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:07 
Türkiye, Avrupa, Dünya
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