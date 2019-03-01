AİHM'den, Fransa'ya 'Göçmen Çocuğu Koruyamadın' Cezası

KARARIN sadece Jamil Khan için geçerli olduğu belirtilirken, Fransa "İnsanlık dışı ve aşağılayıcı muameleyi" yasaklayan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal etmekle suçlandı.

KARARIN sadece Jamil Khan için geçerli olduğu belirtilirken, Fransa "İnsanlık dışı ve aşağılayıcı muameleyi" yasaklayan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal etmekle suçlandı. Fransa'nın Calais kentindeki 'Jungle' adlı göçmen kampında 6 ay tek başına kalan Khan için bir grup avukat dava açmıştı.



KAMPI DAĞITMIŞTI



Davacılar, Fransız hükümetinin, Khan'ı korumak ve bakımını sağlamak için gerekli tedbirleri almadığını savunmuştu. Khan 2016'da Manş Denizi'ni aşarak İngiltere'ye kaçmıştı. Fransa, Manş Denizi kıyısındaki 'Jungle' olarak bilinen ve yaklaşık 7 bin düzensiz göçmenin derme çatma baraka ve çadırlarda yaşadığı yasa dışı kampı 2016'da dağıtmıştı.

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