Son Dakika Haberleri: AİHM'den Fransa'ya Göçmen Çocuk Cezası

AİHM'den Fransa'ya Göçmen Çocuk Cezası

59 dakika önce

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Fransa'yı, Calais kentindeki göçmen kampında tek başına kalan 12 yaşındaki Afgan kökenli Jamil Khan'ı koruyamadığı için 15 bin avro cezaya çarptırdı.

AİHM'den Fransa'ya Göçmen Çocuk Cezası, System.String[]
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Fransa'yı, Calais kentindeki göçmen kampında tek başına kalan 12 yaşındaki Afgan kökenli Jamil Khan'ı koruyamadığı için 15 bin avro cezaya çarptırdı.

Kararın sadece Jamil Khan için geçerli olduğu belirtilirken, Fransa "insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleyi" yasaklayan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal etmekle suçlandı.

Fransa'nın Calais kentindeki "Jungle" adlı göçmen kampında 6 ay tek başına kalan Khan için bir grup avukat dava açmıştı.

Davacılar, Fransız hükümetinin, Khan'ı korumak ve bakımını sağlamak için gerekli tedbirleri almadığını savunmuştu.

Khan 2016'da Manş Denizi'ni aşarak İngiltere'ye kaçmıştı.

Fransa, Manş Denizi kıyısındaki "Jungle" olarak bilinen ve yaklaşık 7 bin düzensiz göçmenin derme çatma baraka ve çadırlarda yaşadığı yasa dışı kampı 2016'da dağıtmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:55 Kaynak: AA

Avrupa, Fransa, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray, Hoffenheim'ın Genç Kalecisi İsa Doğan'ın Peşine Düştü BM, İsrail'in 189 Filistinliyi Öldürmesini Savaş Suçu Sayabilir

Çorlu'da 25 Kişinin Öldüğü Tren Kazasında Makinistlere Takipsizlik Kararı Verildi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile Görüştü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 19:54:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AİHM'den Fransa'ya Göçmen Çocuk Cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]