AİHM, eski Burkina Faso Cumhurbaşkanının kardeşinin ülkesine iadesini askıya aldı - Son Dakika

Compaore'nin avukatları tarafından yapılan açıklamaya göre, AİHM, 1998'de gazeteci Norbert Zongo suikastının emrini verdiğinden şüphelenilen François Compaore'nin ülkesine iadesi sürecinin, dava, mahkemede değerlendirilirken durdurulmasını istedi.

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