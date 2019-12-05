Son Dakika Haberleri: AİHM, Fransa'yı bir tutukluya 'insanlık dışı ve alçaltıcı muameleden' dolayı mahkum etti
Son Dakika Dünya AİHM, Fransa'yı bir tutukluya 'insanlık dışı ve alçaltıcı muameleden' dolayı mahkum etti - Son Dakika Dünya

AİHM, Fransa'yı bir tutukluya 'insanlık dışı ve alçaltıcı muameleden' dolayı mahkum etti

6 saat önce

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Fransa’yı bir tutukluya insanlık dışı ve alçaltıcı muameleden dolayı mahkum etti.

AİHM, Fransa'yı bir tutukluya 'insanlık dışı ve alçaltıcı muameleden' dolayı mahkum etti, System.String[]

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Fransa'yı bir tutukluya "insanlık dışı ve alçaltıcı muameleden" dolayı mahkum etti.


"J.M." adlı mahkumun 2014 yılında yaptığı başvuruyu karara bağlayan AİHM, "Fransa'nın, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin kötü muamele ve işkencenin yasaklanmasıyla ilgili 3. maddesini ihlal ettiğine" hükmetti.

Euronews.com'da Görüntüle

Avrupa, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 07:28 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oğuzhan Özyakup Abdullah Avcı'ya ayrılmak istediğini söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a Libya tepkisi: Sen niye bunun üzerinde bu kadar duruyorsun? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cambridge Camisi'nin açılışını yaptı: Avrupa'nın ilk çevre dostu camisidir Lüks yatta büyük skandal! Genç kadınla ilişkiye giren kaptan kaza yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 01:54:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AİHM, Fransa'yı bir tutukluya 'insanlık dışı ve alçaltıcı muameleden' dolayı mahkum etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]