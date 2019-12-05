Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Fransa'yı bir tutukluya "insanlık dışı ve alçaltıcı muameleden" dolayı mahkum etti.



"J.M." adlı mahkumun 2014 yılında yaptığı başvuruyu karara bağlayan AİHM, "Fransa'nın, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin kötü muamele ve işkencenin yasaklanmasıyla ilgili 3. maddesini ihlal ettiğine" hükmetti.