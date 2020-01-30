AİHM, Fransa'yı hapishane koşulları nedeniyle mahkum etti - Son Dakika
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AİHM, Fransa'yı hapishane koşulları nedeniyle mahkum etti

6 saat önce

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), hapishane koşulları nedeniyle manevi tazminata mahkum ettiği Fransa'ya hapishanelerdeki aşırı doluluğa ve aşağılayıcı muameleye son vermesi çağrısında bulundu.

AİHM, Fransa'yı hapishane koşulları nedeniyle mahkum etti, System.String[]

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), hapishane koşulları nedeniyle manevi tazminata mahkum ettiği Fransa'ya hapishanelerdeki aşırı doluluğa ve aşağılayıcı muameleye son vermesi çağrısında bulundu.

AİHM, 32 mahkumun, hapishane koşullarına ilişkin Fransız hükümetine karşı açtığı davada kararını açıkladı.

Mahkeme, Fransız hükümetini "etkili başvuru hakkı", "insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele" maddelerine dayanarak haksız buldu.

Tutukluluk süresince mahkumlara ayrılan 3 metrekarelik hücrelerin standartların altında olduğuna hükmedilen kararda, mahkumların tuvalet kullanımında da mahremiyetin sağlanmamasının durumu ağırlaştırdığına dikkat çekildi.

Kararda, 3 metrekareden geniş olan hücrelerin ise tutukluluk için uygun koşulları taşımadığı, hareket ve faaliyet özgürlüğünü kısıtladığı belirtildi.

Mahkeme, Fransa'daki hapishanelerdeki aşırı doluluk oranlarının yapısal sorunların varlığını ortaya koyduğuna dikkati çekerek, Fransız hükümetine hapishanelerdeki aşırı doluluk oranlarını azaltacak ve tutukluluk şartlarını iyileştirecek önlemler almasını tavsiye etti.

AİHM, Fransa'nın davacılara 4 bin avro ile 25 bin avro arasında değişen tutarda manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Avrupa, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:44 Kaynak: AA
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