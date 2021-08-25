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AİHM, Fransız itfaiyecilerin Kovid-19 aşı zorunluluğunun kaldırılması başvurusunu reddetti - Son Dakika

AİHM, Fransız itfaiyecilerin Kovid-19 aşı zorunluluğunun kaldırılması başvurusunu reddetti

25.08.2021 15:25
AİHM, Fransız itfaiyecilerin Kovid-19 aşı zorunluluğunun kaldırılması başvurusunu reddetti, System.String[]

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Fransa'da itfaiyecilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı zorunluluğunun kaldırılması için yaptığı talebi kabul etmedi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Fransa'da itfaiyecilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı zorunluluğunun kaldırılması için yaptığı talebi kabul etmedi.

AİHM'den yapılan açıklamada, profesyonel ve gönüllü 672 Fransız itfaiyecinin Kovid-19 aşı zorunluluğunun kaldırılması için Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin, "başvuranlar onarılamaz zarar riskine maruz kaldığında acil prosedürle mahkemeye başvurmasına imkan tanıyan" 39. maddesine dayanarak mahkemeye başvurduğu hatırlatıldı.

Mahkemenin 7 yargıcının dün konuyu görüştüğü aktarılan açıklamada, yargıçların "yaşam hakkı" ve "aile ve özel hayat" haklarına yönelik ihlalleri gerekçe gösteren itfaiyecilerin başvurusunun 39. maddenin kapsamına girmediğine karar verdiği ifade edildi.

Fransa'da Anayasa Konseyinin 5 Ağustos'ta onayladığı, 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren Kovid-19 ile mücadele yasası kapsamında bakımevleri ve hastane çalışanları ile itfaiyecilere Kovid-19 aşı zorunluğu getirilmişti.

Karşı çıkanların "sağlık diktatörlüğü" olarak eleştirildiği yasa kapsamına getirilen sağlık ruhsatı uygulaması, bölgeler arası yolculuklar, hastane, bakımevleri, alışveriş merkezleri hariç 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekan, restoran, kafeterya, sinema salonu, müze ve eğlence parklarına giriş için Kovid-19 aşılarını tamamladığını belgelemeyi, son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucunu göstermeyi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamayı gerektiriyor.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AİHM, Fransız itfaiyecilerin Kovid-19 aşı zorunluluğunun kaldırılması başvurusunu reddetti - Son Dakika


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