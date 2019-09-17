Son Dakika Haberleri: AİHM, gözaltında avukatı olmadan ifadesi alınan vatandaşın başvurusunda Türkiye'yi haksız buldu
Son Dakika Dünya Haber

AİHM, gözaltında avukatı olmadan ifadesi alınan vatandaşın başvurusunda Türkiye'yi haksız buldu

1 saat önce

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), gözaltında avukatı olmadan ifadesi alınan bir vatandaşın yaptığı başvuruda Türkiye’yi haksız buldu.

AİHM, gözaltında avukatı olmadan ifadesi alınan vatandaşın başvurusunda Türkiye'yi haksız buldu, System.String[]

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), gözaltında avukatı olmadan ifadesi alınan bir vatandaşın yaptığı başvuruda Türkiye'yi haksız buldu.


1974 doğumlu Hamdiye Akdağ isimli vatandaşın 2010 yılında yaptığı başvuruyu değerlendiren AİHM, Türkiye'nin avukata ulaşma ve adil yargılanma hakkıyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesinin 1. ve 3. fıkralarını ihlal ettiğine hükmetti.

Euronews.com'da Görüntüle

Türkiye, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin ilk hava-hava füzesi Göktuğ TEKNOFEST'te
Adnan Oktar, mahkemedeki ilk ifadesinde İngiliz derin devletini suçladı TRT, kuruma bin 422 personel alındığı iddiasını yalanladı 25 yıldır üzerinde oyun oynanan taşın, tarihi eser olduğu ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 18:46:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AİHM, gözaltında avukatı olmadan ifadesi alınan vatandaşın başvurusunda Türkiye'yi haksız buldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]