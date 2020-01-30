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AİHM hapishanelerin aşırı dolu olması nedeniyle Fransa'yı mahkum etti
6 saat önce
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), hapishane koşulları nedeniyle manevi tazminata mahkum ettiği Fransa'ya hapishanelerdeki aşırı doluluğa ve aşağılayıcı muameleye son vermesi çağrısında bulundu
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), hapishane koşulları nedeniyle manevi tazminata mahkum ettiği Fransa'ya hapishanelerdeki aşırı doluluğa ve aşağılayıcı muameleye son vermesi çağrısında bulundu.
AİHM, 32 mahkumun, hapishane koşullarına ilişkin Fransız hükümetine karşı açtığı davada kararını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:49
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