AİHM hapishanelerin aşırı dolu olması nedeniyle Fransa'yı mahkum etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya AİHM hapishanelerin aşırı dolu olması nedeniyle Fransa'yı mahkum etti - Son Dakika Dünya

AİHM hapishanelerin aşırı dolu olması nedeniyle Fransa'yı mahkum etti

6 saat önce

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), hapishane koşulları nedeniyle manevi tazminata mahkum ettiği Fransa'ya hapishanelerdeki aşırı doluluğa ve aşağılayıcı muameleye son vermesi çağrısında bulundu

AİHM hapishanelerin aşırı dolu olması nedeniyle Fransa'yı mahkum etti, System.String[]

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), hapishane koşulları nedeniyle manevi tazminata mahkum ettiği Fransa'ya hapishanelerdeki aşırı doluluğa ve aşağılayıcı muameleye son vermesi çağrısında bulundu.


AİHM, 32 mahkumun, hapishane koşullarına ilişkin Fransız hükümetine karşı açtığı davada kararını açıkladı.

Euronews.com'da Görüntüle

Avrupa, Fransa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:49 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AP'den mobil cihazlar için tek tip şarj girişi çağrısı
Steven Nzonzi, Rennes'le sözleşme imzalamak için Paris'e gitti Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil hakkında soruşturma başlatıldı Portekizli oyuncu gol sonrası asker selamı verdi! UEFA şimdi ne yapacak?

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 01:12:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AİHM hapishanelerin aşırı dolu olması nedeniyle Fransa'yı mahkum etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]