AİHM, İngiltere'nin sığınmacıları Ruanda'ya göndereceği uçuşu durdurdu - Son Dakika
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AİHM, İngiltere'nin sığınmacıları Ruanda'ya göndereceği uçuşu durdurdu

15.06.2022 00:57
AİHM, İngiltere'nin sığınmacıları Ruanda'ya göndereceği uçuşu durdurdu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), İngiltere'nin sığınmacıları Ruanda'ya göndereceği ilk uçuşu durdurdu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), İngiltere'nin sığınmacıları Ruanda'ya göndereceği ilk uçuşu durdurdu.

Ruanda'ya gönderilecekler arasında yer alan bir sığınmacının avukatının başvurusu üzerine AİHM, bu kişinin uçağa bindirilmesini engelledi.

Kararda, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin "Ruanda'ya gönderilecek mültecilerin, oradaki sığınma başvurularında adil ve etkili bir yasal desteğe erişemeyeceği" yönündeki değerlendirmesi dikkate alındı.

Ayrıca İngiliz yargıçların, Ruanda'nın ne kadar güvenli olduğu konusundaki şüpheli yaklaşımına da dikkat çekildi.

İngiliz basınına konuşan kaynaklar, hükmün İngiltere'nin sınır dışı kararı aldığı tüm sığınmacılar için geçerli olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanlığı yetkilileri de BBC'ye yaptıkları açıklamada, AİHM'nin "son dakika" müdahalesinin ardından uçağın kalkamayacağını doğruladı.

Uçak tüm gün bekledi

Gün boyunca başkent Londra'ya yaklaşık 130 kilometre uzaklıkta bulunan Amesbury'deki askeri havaalanı Boscombe Down'da hazır bekleyen uçakta, ilk aşamada sadece 7 kişinin olacağı açıklanmıştı.

İlk listede 120'den fazla kişi olsa da İngiliz mahkemelerinin aldığı kararların ardından sayı 7'ye kadar gerilemiş, Dışişleri Bakanı Liz Truss sayıya bakılmaksızın uçağın havalanacağını açıklamıştı.

Gün içinde Başbakan Boris Johnson da İngiltere'yi AİHM'den çıkarmakla tehdit etmiş ve başvuruları yapan avukatları "sığınmacıları sömüren suçlulara yardım etmekle" suçlamıştı.

Tepki çeken plan

İngiltere'de yasa dışı olarak bulunan göçmen ve sığınmacıları Ruanda'ya göndermek için 14 Nisan'da iki ülke arasında Göç ve Ekonomik Kalkınma Ortaklığı anlaşması imzalanmıştı. Anlaşmaya insan hakları kuruluşları tepki göstermişti.

13 Haziran'da Temyiz Mahkemesi, yargıçlar, göçmen ve sığınmacıları Ruanda'ya götürecek ilk uçuşun yapılabileceğine hükmetmişti. Bireysel başvuruları da reddedilen sığınmacıların avukatları, uçağın kalkmasına saatler kala AİHM'e başvuru yapmıştı.

YORUMLAR
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İngiltere'nin sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planı protesto edildi İngiltere'nin sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planı protesto edildi WILTSHIRE - İngiltere'nin sığınmacıları Ruanda'ya götürmek için park halinde duran uçak WILTSHIRE - İngiltere'nin sığınmacıları Ruanda'ya götürmek için park halinde duran uçak
Kaynak: AA

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