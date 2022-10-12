AİHM, İsviçre'yi dul kadınlar ve erkekler arasında ayrımcılıktan mahkum etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), dul kadınlara dul erkeklerden daha fazla devlet yardımı yapan İsviçre'nin ayrımcılık yaptığına hükmetti.

Eşini 1994'te bir kazada kaybeden, o sırada 1 ve 4 yaşında olan çocuklarına tek başına bakmak zorunda kalan Max Beeler, İsviçre yasasına göre en küçük çocuğu 18 yaşına gelince devletin dul erkeklere verdiği yardımı kesmesini önce İsviçre mahkemelerine taşıdı.

Beeler, İsviçre yargısında istediği sonucu alamayınca AİHM'e başvurdu.

AİHM, dul kadınlara devlet yardımının hayat boyu verilmesini, dul erkeklere ise en küçük çocuklarının reşit olmasıyla kesilmesini öngören İsviçre yasalarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine (AİHS) aykırı ve ayrımcı bir uygulama olduğuna hükmetti.

İsviçre yönetiminin, evin ve karısının geçimini erkeğin sağladığı varsayımını doğru bulmayan AİHM, sadece çok ciddi etmenlerin AİHS'yi ihlal etmeden cinsiyetler arasında farklı muameleye izin vereceğini vurguladı.

AİHM yargıçları, İsviçre'nin Beeler'a 5 bin avro manevi tazminat, 16 bin 500 avro da masraf ödemesine hükmetti.