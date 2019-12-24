AİHM kararı yok sayıldı; Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Parkı eylemleri sonrasında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılanan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.



10 Aralık'ta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Osman Kavala ile ilgili kararındaki Kavala'nın serbest bırakılması istemi Ceza Mahkemesi tarafından kabul görmedi.