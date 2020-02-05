AİHM, Macaristan'da aç bırakılan Afgan'a yemek verilmesine hükmetti - Son Dakika
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AİHM, Macaristan'da aç bırakılan Afgan'a yemek verilmesine hükmetti

36 dakika önce

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Macaristan hükümetinin düzensiz göçmenlerin iltica başvurusu için Sırbistan sınırında inşa ettiği kampta bir haftadır aç bırakılan Afganistan vatandaşına yemek verilmesine hükmetti.

AİHM, Macaristan'da aç bırakılan Afgan'a yemek verilmesine hükmetti, System.String[]

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Macaristan hükümetinin düzensiz göçmenlerin iltica başvurusu için Sırbistan sınırında inşa ettiği kampta bir haftadır aç bırakılan Afganistan vatandaşına yemek verilmesine hükmetti.

Macaristan Helsinki İnsan Hakları Komisyonunun sosyal medya hesabı Facebook üzerinden yapılan açıklamada, Macaristan'da yetkili kurumların, iltica başvurusunda bulunan düzensiz göçmenleri sistematik olarak aç bıraktığı belirtildi.

Açıklamada, "AİHM, Macaristan yetkili kurumlarına, Macaristan Helsinki İnsan Hakları Komisyonunun temsil ettiği Afganistan vatandaşına hemen yemek verilmesi çağrısı yaptı. Kendisine aç bırakılmasının yedinci gününde sonunda yemek verdiler. Eşi hamile ve ağır hasta. Kendisi 7 gün boyunca eşinden ve küçük kızından kalan artıklarla karnını doyurmaya çalıştı. O, sistematik bir şekilde aç bırakılan 28'inci kurban." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Macar hükümetinin 2018 Ağustos'tan beri düzensiz göçmenleri aç bıraktığı ve bu yüzden Avrupa Birliği'nin (AB) Macaristan hakkında soruşturma açtığı bilgisine yer verildi.

Macaristan'ın düzensiz göçmenlere karşı aldığı önlemler

Macaristan, düzensiz göçmenlere karşı alınan önlemler kapsamında Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı. Macaristan, düzensiz göçmen akınını durdurmak amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.

Parlamentoda kabul edilen yasayla aralarında çocukların da olduğu düzensiz göçmenlerin, iltica başvurusu süresince sınırda oluşturulacak kamplarda tutulması zorunlu kılınmış, ülke genelinde yakalanan düzensiz göçmenlerin de tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.

Afganistan, Macaristan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:42 Kaynak: AA
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