Son Dakika Haberleri: AİHM, Moldova'da 'FETÖ üyeliği' suçlamasıyla sınır dışı edilenlerin başvurusunu karara bağlayacak
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AİHM, Moldova'da 'FETÖ üyeliği' suçlamasıyla sınır dışı edilenlerin başvurusunu karara bağlayacak

7 saat önce

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Moldava’da “FETÖ üyeliği” suçlamasıyla gözaltına alınıp, bu ülke gizli servisiyle, MİT’in katıldığı ortak operasyonla Türkiye’ye gönderilen 5 kişinin yaptığı başvuruyu yarın karara bağlayacak.

AİHM, Moldova'da 'FETÖ üyeliği' suçlamasıyla sınır dışı edilenlerin başvurusunu karara bağlayacak, System.String[]
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Moldava'da "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla gözaltına alınıp bu ülke gizli servisiyle MİT'in katıldığı ortak operasyonla Türkiye'ye gönderilen 5 kişinin yaptığı başvuruyu yarın karara bağlayacak.

15 Temmuz 2016'daki başarısız darbe girişiminin ardından Türkiye'nin Moldova Büyükelçisi, bu ülkede faaliyet gösteren "Orizont" okullar zincirindeki öğretmenlerin darbe girişiminde rolü oldukları ve "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla şikayette bulunmuştu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 06:08 
Avrupa, Türkiye, Dünya
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