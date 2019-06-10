AİHM, Moldova'da 'FETÖ üyeliği' suçlamasıyla sınır dışı edilenlerin başvurusunu karara bağlayacak
7 saat önce
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Moldava’da “FETÖ üyeliği” suçlamasıyla gözaltına alınıp, bu ülke gizli servisiyle, MİT’in katıldığı ortak operasyonla Türkiye’ye gönderilen 5 kişinin yaptığı başvuruyu yarın karara bağlayacak.
Avrupa
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 06:08
İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Moldava'da "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla gözaltına alınıp bu ülke gizli servisiyle MİT'in katıldığı ortak operasyonla Türkiye
'ye gönderilen 5 kişinin yaptığı başvuruyu yarın karara bağlayacak.
15 Temmuz 2016'daki başarısız darbe girişiminin ardından Türkiye'nin Moldova
Büyükelçisi, bu ülkede faaliyet gösteren "Orizont" okullar zincirindeki öğretmenlerin darbe girişiminde rolü oldukları ve "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla şikayette bulunmuştu.
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