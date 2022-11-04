Müslüman çocuğun koruyucu ailede 13 yıl tecavüze uğramasında Fransa suçlu bulundu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden (AİHM) yapılan açıklamada Çocuk Sosyal Hizmetlerinin (ASE) Müslüman bir aileden gelen kız çocuğunu 1976'da 5 yaşındayken Yehova Şahitlerine mensup Hristiyan bir koruyucu aileye evlatlık verip ardından ailenin 'dini tarafsızlık maddesini' uygulayıp uygulamadığını denetlemediği için 'inanç özgürlüğü' ilkesini ihlal ettiği belirtildi.

13 YIL CİNSEL İSTİSMARA UĞRADI

Ayrıca Fransız makamlarının çocuğun koruyucu ailedeki baba tarafından 13 yıl boyunca tecavüz ve cinsel tacize uğramasında, kötü muameleyi tespit için önleyici tedbir almadığı kaydedilen açıklamada bu süre boyunca aileye sadece 6 ziyaret yapıldığı ve bu ziyaretlerin ardından çocuğun okullarına izlem ziyareti yapılmadığı vurgulandı.

AÇTIĞI DAVALAR REDDEDİLDİ

Fransız idari mahkemelerinin çocuğun yetişkin olduğunda konuyu yargıya taşıma isteğini reddederek 'aşırı şekilcilik' gösterdikleri ve yanlış hukuki uygulamada bulundukları ifade edildi.

FRANSA SUÇLU BULUNDU

AİHM, Fransa'nın İnsan Haklarının Korunması Anlaşmasının insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele yasağı ile dini özgürlük ve etkili bir hukuki yola başvurma haklarını ihlal ettiğine hükmederek mağdura 55 bin avro manevi tazminat ödemesine karar verdi.