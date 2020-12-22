AİHM'nin kararı sonrası Demirtaş'tan ilk açıklama: Bu karar beni mutlu etmedi, aksine üzdü - Son Dakika

AİHM'nin kararı sonrası Demirtaş'tan ilk açıklama: Bu karar beni mutlu etmedi, aksine üzdü

22.12.2020 18:42

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğine hükmetti. Konuyla ilgili açıklama yapan Demirtaş, "Bu karar beni mutlu etmedi, aksine üzdü. Çünkü ortadan kaldırılan adaletin faturasını sadece ben ödemiyorum" dedi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2017'de gündemine taşınan Selahattin Demirtaş davasıyla ilgili nihai kararını bugün açıkladı. AİHM'nin gerekçeli kararında, Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu için öne sürülen gerekçelerin yetersiz olduğuna hükmedildi.

"YASAL TEMSİLCİLERİM, TÜM İDDİA, DELİL VE SAVUNMALARINI ORTAYA KOYDULAR"

Selahattin Demirtaş, AİHM'nin söz konusu kararına ilişkin Twitter hesabından bir basın açıklaması yayınladı. Demirtaş açıklamasında, "Herkese merhaba, 15 ay önce Strasbourg'da, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairede 17 farklı ülkenin yargıçları önünde yapılan açık duruşmada, AK Parti hükümeti ve benim yasal temsilcilerim tüm iddia, delil ve savunmalarını ortaya koydular. AK Parti hükümetini Almanya'dan bir hukukçu temsil ederken, beni tümüyle Türkiyeli bir heyet savundu. Bu duruşmanın kararı nihayet bugün açıklandı. Kararın teknik, hukuki detaylarını avukatlarım daha sonra tek tek izah edeceklerdir" ifadelerini kullandı.

"BU KARARDAN DOLAYI ÜZGÜNÜM"

Demirtaş, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Dört yıldır hukuk dışı bir şekilde siyasi rehine olarak içeride tutulmama rağmen bu karar beni sevindirmemiş, mutlu etmemiştir. Aksine üzgünüm. Bu karardan dolayı gerçekten üzgünüm. Çünkü ortadan kaldırılan demokrasinin, yok edilen hukukun ve adaletin faturasını sadece ben ödemiyorum, 83 milyon yurttaşımız en ağır şekilde ödüyor"

AİHM'nin kararı sonrası Demirtaş'tan ilk açıklama: Bu karar beni mutlu etmedi, aksine üzdü

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Son Dakika Politika AİHM'nin kararı sonrası Demirtaş'tan ilk açıklama: Bu karar beni mutlu etmedi, aksine üzdü - Son Dakika


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