Son Dakika Haberleri: AİHM, oğlu kocası tarafından öldürülen Türk göçmen kadının başvurusunu kabul etmedi
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AİHM, oğlu kocası tarafından öldürülen Türk göçmen kadının başvurusunu kabul etmedi

1 saat önce

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Avusturya’da yaşayan ve oğlu kocası tarafından öldürülen bir Türk kadının aile içi şiddet ve yetkililerin ihmali başvurusuyla yaptığı başvuruyu reddetti.

AİHM, oğlu kocası tarafından öldürülen Türk göçmen kadının başvurusunu kabul etmedi, System.String[]
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Avusturya'da yaşayan ve oğlu, kocası tarafından öldürülen bir Türk kadının aile içi şiddet ve yetkililerin ihmali iddiasıyla yaptığı başvuruyu reddetti.

AİHM, 2015 yılında Şenay Kurt tarafından, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin yaşam hakkıyla ilgili 2. maddenin Avusturya tarafından ihlal edildiği suçlamasıyla yapılan başvuruyu karara bağladı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:52 
Avusturya, Avrupa, Dünya
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