Son Dakika Haberleri: AİHM Osman Kavala ile ilgili kararını 10 Aralık'ta verecek
Son Dakika Dünya AİHM Osman Kavala ile ilgili kararını 10 Aralık'ta verecek - Son Dakika Dünya

AİHM Osman Kavala ile ilgili kararını 10 Aralık'ta verecek

6 saat önce

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, (AİHM) Osman Kavala ile ilgili kararını 10 Aralık'ta verecek.

AİHM Osman Kavala ile ilgili kararını 10 Aralık'ta verecek, System.String[]

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, (AİHM) Osman Kavala ile ilgili kararını 10 Aralık'ta verecek.


Türkiye'de Mayıs 2013'te başlayan Gezi Parkı eylemlerine finansal destek verdiği iddiasıyla tutuklanan iş adamı Osman Kavala, tutuklanarak cezaevine konuldu. Kavala iki yılı aşkın süredir tutuklu yargılanıyor.

Euronews.com'da Görüntüle

Osman Kavala, Avrupa, Aralık, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 07:58 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TEM Otoyolu, bakım çalışmaları için kapatılacak
Meteoroloji'den 19 il için kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı Uludağ'da kayıp 2 dağcı hakkında AKUT'tan bilgilendirme Milli yüzücü Emre Sakçı, Avrupa ikincisi oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 02:10:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AİHM Osman Kavala ile ilgili kararını 10 Aralık'ta verecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]