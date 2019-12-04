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AİHM Osman Kavala ile ilgili kararını 10 Aralık'ta verecek
6 saat önce
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, (AİHM) Osman Kavala ile ilgili kararını 10 Aralık'ta verecek.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, (AİHM) Osman Kavala ile ilgili kararını 10 Aralık'ta verecek.
Türkiye'de Mayıs 2013'te başlayan Gezi Parkı eylemlerine finansal destek verdiği iddiasıyla tutuklanan iş adamı Osman Kavala, tutuklanarak cezaevine konuldu. Kavala iki yılı aşkın süredir tutuklu yargılanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 07:58
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